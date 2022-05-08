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الملك سلمان بن عبد العزيز يدخل المشفى والديوان الملكي السعودي يصدر بيانا

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الملك سلمان بن عبد العزيز يدخل المشفى والديوان الملكي السعودي يصدر بيانا
AP العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز
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أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا أعلن فيه عن دخول العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء يوم أمس السبت، إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال بيان الديوان الملكي: "دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء يوم أمس السبت 6 شوال 1443ههجري الموافق 7 مايو 2022، مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية".

المصدر: "واس"

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