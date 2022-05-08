"الجيش الصحراوي" يستهدف تخندقات القوات المغربية بقطاع حوزة

نفذت وحدات "جيش التحرير الصحراوي" هجمات استهدفت تخندقات القوات المغربية بقطاع حوزة، حسب ما جاء في بلاغ عسكري صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وقالت الوزارة إنه وخلال يوم السبت استهدفت وحدات الجيش القوات المغربية بقصف مركز في منطقة فدرة العش ومنطقة فدرة لغراب قطاع حوزة.

وذكرت أن مفارز متقدمة من الجيش كانت قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم الجمعة، مستهدفة القوات المغربية بقطاع حوزة وبمناطق اكجكال شمال ديرت واحريشة ديرت.

وأشارت إلى أن هجمات الجيش الصحراوي تتوالى مستهدفة معاقل القوات المغربية، مبينة أن الأخيرة تكبدت خسائر في الأرواح والمعدات على طول الجدار العازل.

المصدر: واص