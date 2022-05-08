سلطنة عمان.. أجنبيات بملابس البحر يتسببن بجدل واسع

أثار ظهور بعض السائحات بملابس البحر في الأماكن العامة بسلطنة عمان جدلا واسعا بين النشطاء عبر "تويتر".

ونشر نشطاء عمانيون عبر "تويتر" صورا لمجموعة من السياح في السلطنة، يرتدون ملابس بحر مكشوفة بالقرب من حي سكني.

إلى وزارة السياحة.

من المسؤول عن تثقيف السياح بعادات وتقاليد والقيم الإسلامية للبلاد .هل هذه المناظر ترضي القائمين على السياحة أن تشاهد من قبل السياح قريب من الأحياء السكنية لا توجد حرمة للاهالي .من منا يرضي لابنائه وأهله أن يشاهدوا هذه المناظر المخلة. pic.twitter.com/dUof6ydN02 — هبوب الشمال (@ali99463269) May 5, 2022

وخاطب حساب "هبوب الشمال" ناشر تلك الصور وزارة السياحة العمانية قائلا: "إلى وزارة السياحة: من المسؤول عن تثقيف السياح بالعادات والتقاليد والقيم الإسلامية للبلاد".

وأضاف: "هل هذه المناظر ترضي القائمين على السياحة.. من منا يرضي لأبنائه وأهله أن يشاهدوا هذه المناظر المخلة؟".

وألقى نشطاء باللوم على وزارة السياحة لعدم "محاسبة وتثقيف المكاتب السياحية في السلطنة بأهمية تبليغ السياح بما يجب عليهم ارتداؤه، عند أخذهم للسياح في جولات سياحية. وأن تكون هناك مراعاة خاصة قرب الأحياء السكنية".

وبينما رأى البعض أن احترام عادات وتقاليد المجتمع أمر مهم ويجب لفت نظر السياح له، رأى آخرون أن "هذه المعايير لا يجب أن تطبق على السائح الأجنبي إذا رغبت السلطنة في رفع إيراداتها من السياحة حيث يجب أن يشعر السائح بالحرية".

وعلّقت نهى علي على الصورة المتداولة: "ربما جايه من بركة السباحة في وادي الشاب، وستبدل ملابسها لاحقا في الفندق".

ليرد عليها ناشط آخر: "وهل مسموح لها تسبح في وادي شاب بهذي الملابس !؟ نطالب الجهات المعنية والأمنية التدخل لوقف هذه الظاهرة غير المقبولة وإلزام السياح باحترام خصوصية البلد ومعاقبة كل شخص يخالف القوانين".

فيما كتبت سعيدة مستنكرة ما وصفته بالتضييق المبالغ فيه: "يطالبوا بالسياحة عشان تزيد الاقتصاد في البلد ولما يجيوا السياح مايعجبهم".

وأضافت: "لازم تتقبل الغيير عشان يكون عندك سياحة وتوفر الأشياء التي يريدوها ويجيوك لبلدك.. مايعجبكم شي.. خل الناس تستأنس.. وناس تترزق".

وفي نفس السياق كتب ناشط آخر: "أجانب، تريدوهم يلبسوا برقع؟".

وتابع: "أولا: المنطقة السكنية فوق وما جنب مدخل الوادي. ثانيا: غضوا البصر لما تشوفو شي وما يعجبكم.. شكرا".

وقال أحد المغردين: "اللي يريد سياح يتحمل مثل هذه المناظر وأكثر بعد. مافي شي مثالي في السياحة تريد سياح أكثر ودخل أكثر افتح البلد ولا تعمل شروط ع اللبس. ولازم توفر لهم كل اللي يريدوه".

فيما هاجم جاعد بن خروص وزارة السياحة العمانية وحملها المسؤولية قائلا: "وين اللوحة الارشادية في المناطق السياحية إذا حد مفروض يتحاسب هو وزارة السياحة".

المصدر: RT