إصابات بالرصاص الحي والمطاطي وعشرات الاختناقات لدى اقتحام مستوطنين بلدة حارس بالضفة الغربية

أصيب فلسطيني بالرصاص الحي برقبته والعشرات من مواطني بلدة حارس غرب سلفيت بالرصاص المطاطي والاختناق، بعد هجوم المستوطنين على منازل الفلسطينيين في بلدة حارس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس المجلس القروي الشيخ عمر سمارة، إن "عددا من قطعان المستوطنين قاموا بالهجوم على منازل المواطنين ومحاولة الاعتداء على أصحابها، بحماية جيش الاحتلال الذي قام بإطلاق وابل من الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية تجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي للمستوطنين".

وأضاف: "أدى ذلك إلى إصابة المواطن محمد جواد داود بالرصاص الحي، والعشرات بحالات الاختناق واصابتين بالرصاص المطاطي".

وتابع: "المستوطنون كانوا يقفون على الإشارة الضوئية بالقرب من مدخل البلدة وكانوا يهتفون بأصوات عالية".

وأشار، إلى أن "حالة من التوتر تسود البلدة بعد اعتداءات المستوطنين"، محذرا المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، والتصدي للمستوطنين، وحماية ممتلكاتهم.

من جهتهم، أفاد شهود عيان، أن "مستوطنا أطلق النار من مسدس شخصي وأصاب الشاب محمد جواد داود برقبته".

المصدر: "معا"