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السعودية.. القبض على شخص نشر مقطعا لتعاطيه مواد مخدرة

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السعودية.. القبض على شخص نشر مقطعا لتعاطيه مواد مخدرة
Gettyimages.ru
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أفادت وسائل إعلام سعودية بأن قوات الأمن ألقت القبض على مواطن نشر فيديو وثق تعاطيه مواد مخدرة، وحيازته ممنوعات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المديرية العامة لمكافحة المخدرات قبضت على مواطن بمنطقة الرياض لتوثيقه وتعاطيه وحيازته مواد مخدرة وممنوعات.

وأضافت أن المتهم نشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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