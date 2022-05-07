أبو الغيط يدين الهجوم على محطة مياه غرب سيناء

دان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بشدة الهجوم الذي شنه عناصر تكفيريون على محطة مياه شرق السويس في سيناء المصرية.



ونقل مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تعازي الأمين العام الخالصة لمصر رئيساً وحكومةً وشعباً في ضحايا الحادث، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

كما صرح المصدر بأن الأمين العام أكد مجدداً دعم الجامعة العربية وتضامنها مع مصر في مواجهتها للأعمال الإرهابية وجهودها لحفظ استقرارها وصون أمنها، معرباً عن مساندة الجامعة القوية للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المصرية من أجل مكافحة الارهاب واستئصال جذوره، مطالباً بضرورة تكاتف المساعي الدولية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على مختلف الأصعدة.

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وفي وقت سابق قال المتحدث باسم القوات المصرية إن مجموعة من العناصر التكفيرية نفذت هجوما على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الإشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مضيفا أن المواجهة المسلحة أسفرت عن مقتل ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.

المصدر: RT