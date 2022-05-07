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وزير خارجية إسبانيا يعلن عن مرحلة جديدة مع المغرب

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وزير خارجية إسبانيا يعلن عن مرحلة جديدة مع المغرب
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قال وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، إن بلاده والمغرب "يدشنان مرحلة جديدة من الثقة القائمة على الاحترام المتبادل واستبعاد الإجراءات الأحادية".

وأضاف ألباريس في لقاء بثه التلفزيون العمومي الإسباني "تي في إي"، خصص للحديث عن انطلاق الاجتماعات القطاعية بين بلاده والمملكة المغرب، أن المملكتين:" الملتزمين بخارطة طريق الجديدة والطموحة، يعملان سويا من أجل جعل علاقة التعاون القائمة بينهما مفيدة أكثر فأكثر".

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واعتبر أن استئناف اجتماعات مجموعات العمل، "مفيدة لكل من إسبانيا والمغرب"، مذكرا بالاجتماعين، المنعقدين يومي الخميس والجمعة بالرباط، للجنة المختلطة المغربية-الإسبانية المكلفة بعملية العبور والمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الإسبانية حول الهجرة، مشيرا الى أن :"الصفحة الجديدة التي تم فتحها بين البلدين، مكنت من تعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحا أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى جزر الكناري ".

وأكد على الأهمية التي يكتسيها اجتماع التحالف الدولي ضد "داعش"، والمقرر عقده في 11 من الشهر الجاري بمراكش.

المصدر: بوابة إفريقيا الإخبارية

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