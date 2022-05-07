ليبيا.. المنفي يناقش مع حكماء مصراتة كيفية تجاوز الانسداد السياسي

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع حكماء وأعيان مصراتة مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، وكيفية تجاوز مرحلة الانسداد السياسي الراهن.

وقال بيان صادر عن المجلس الرئاسي إن المنفي استعرض خلال الللقاء جهود المجلس في "المحافظة على استقرار البلاد، واستمرار العمل على توحيد مؤسسات الدولة، والوصول إلى حل ينهي الأزمة الليبية، وإنهاء كافة المراحل الانتقالية، من خلال مشروع المصالحة الوطنية الذي يمهد الطريق للسلام، وصولًا لإجراء الانتخابات".

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وأضاف البيان أن "كل المناطق والمدن والقرى هي جزء من مشروع المصالحة الوطنية، الذي يسعى المجلس الرئاسي لإنجازه، ضمن استحقاقات المرحلة، لرأب الصدع وتحقيق السلام والاستقرار والتعايش السلمي الدائم في البلاد".

بدورهم، أكد حكماء وأعيان المدينة خلال اللقاء، على "استمرار دعمهم للمجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار، من خلال جهوده المتواصلة في التهدئة، والتواصل مع جميع الفرقاء في المشهد السياسي".

المصدر: بوابة الوسط