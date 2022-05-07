تونس.. الداخلية تدعو الهياكل الأمنية إلى إيقاف كل من يثبت تعمده إضرام النار في الغابات والمحاصيل

دعا وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين الهياكل الأمنية لمضاعفة الجهود للوقوف بالمرصاد للعابثين بثروة البلاد وقوت الشعب.

وشدد على ضرورة إيقاف كل مشتبه به وكل من يثبت تعمده إضرام النار عمدا بالغابات أو المحاصيل الزراعية وتقديمه للعدالة.

وأوصى الوزير ببقاء اللجان الجهوية والمحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في حالة انعقاد دائم والتدخل الحيني عند كل طارئ والعمل على تسخير كافة الإمكانيات لإنقاذ الأرواح والممتلكات.

وجاءت دعوة الوزير خلال اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة يوم السبت، إثر ما شهدته البلاد في الأيام الأخيرة لموجة من الحرائق شملت أغلب الجهات وتسببت في خسائر مادية فادحة.

وأوضح أنه لا يمكن التصدي لهذه الظاهرة إلا بتظافر جهود مختلف الهياكل ومزيد التنسيق بينها وأن يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة لضمان نجاح موسم الحصاد والمحافظة على المحاصيل الزراعية من مختلف التهديدات والمخاطر وتقديم المساعدة اللازمة للمواطنين المتضررين.

المصدر: وسائل إعلام تونسية