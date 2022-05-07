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الخارجية المصرية تعرب عن قلقها لنيّة إسرائيل إزالة عدد من القرى الفلسطينية بالضفة الغربية

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الخارجية المصرية تعرب عن قلقها لنيّة إسرائيل إزالة عدد من القرى الفلسطينية بالضفة الغربية
Gettyimages.ru
الخارجية المصرية تعرب عن قلقها اعتزام إسرائيل هدم عدد من القرى الفلسطينية بالضفة الغربية
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أعربت الخارجية المصرية عن بالغ قلقها لاعتزام إسرائيل هدم عدد من القرى الفلسطينية في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية المحتلة، وما يستتبعه ذلك من خطر تهجير الآلاف من الفلسطينيين.

وأكدت الخارجية في بيان يوم السبت على رفضها لما تردد حول مخطط بناء نحو 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت الوزارة على ما تمثله هاتان الخطوتان من خرق صارخ لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.

وأفاد أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على الإدانة التامة لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين.

وأكد أن الاستمرار في مثل تلك الإجراءات الأحادية تؤدي إلى زيادة الاحتقان
والتوتر وتسهم في تغذية دائرة العنف، كما تقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.

المصدر: RT

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