لجنة العفو الرئاسي: خط أحمر ضد أي شخص أراق دماء المصريين

قال النائب المصري محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي، إن المحاولات الإرهابية لم توقف بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف: "لدينا خط أحمر وهو عدم العفو عن أي شخص تسبب في أعمال خراب أو إراقة دماء المصريين ولن يكون هناك عفو لأي شخص منتمي إلى التنظيمات الإرهابية ونحن غير مقيدين بعدد محدد".

وأكد محمد عبد العزيز أن مسار الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الدولة المصرية منذ 2015 حتى الأن يتوازى مع خطوات الإصلاح السياسي حتى الآن.

وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة، أن الدولة المصرية رفعت شعار عدم فرض الرغبة على المصريين، مؤكدا أن توجيه الرئيس السيسي يوم إفطار الأسرة المصرية كان شديد الأهمية بالنسبة إلى كافة القوى السياسية.

وأوضح النائب المصري أنه مع إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وزيادة توسعة أعضاءها ثم توسعة نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات من الشباب، مؤكدا تلقي طلبات العفو من خلال اللجنة المشكلة.

وصرح بأن عددا من الطلبات وصلت بشكل مباشر وانطلقت عملية فحصها لاتخاذ القرار بها.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري