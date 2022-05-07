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اليمن.. الحوثيون يتهمون التحالف العربي باحتجاز سفينة وقود جديدة

أخبار العالم العربي

اليمن.. الحوثيون يتهمون التحالف العربي باحتجاز سفينة وقود جديدة
Globallookpress
ميناء الحديدة - اليمن
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اتهمت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن التحالف العربي باحتجاز سفينة وقود جديدة، بالرغم من حصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم "شركة النفط اليمنية" في صنعاء التابعة للجماعة عصام المتوكل عبر "تويتر": "تحالف العدوان بقيادة أمريكا يحتجز سفينة وقود الديزل "يوهود 31,959طن" ويقتادها قسرا إلى منطقة الحجز قبالة سواحل جيزان بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة".

وأضاف: "بهذا يرتفع عدد السفن المحتجزة إلى 3 سفن نفطية".

المصدر: RT

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