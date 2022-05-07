وزير الزراعة البرازيلي يبحث في الأردن سبل تعزيز إمداد بلاده بسماد البوتاسيوم

زار وزير الزراعة البرازيلي ماركوس مونتس شركة "البوتاس العربية" في الأردن المتخصصة في إنتاج سماد البوتاسيوم، لبحث سبل إمداد بلاده بهذه المادة.

وبحث مونس مع رئيس مجلس إدارة الشركة شحادة أبو هديب، ورئيسها التنفيذي معن النسور سبل تعزيز إمداد بلاده، والتي تعد أحد كبار المنتجين الزراعيين في العالم، بالأسمدة المرتبطة بالأنشطة الزراعية.

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وزار الوزير البرازيلي مصانع الشركة في منطقة غور الصافي، للاطلاع على العملية الإنتاجية، حيث أعرب إعجابه بالتقنيات العالية المستخدمة في إنتاج البوتاس والجودة العالية للمنتجات، خصوصا مادة البوتاس الحبيبي الأحمر.

وتأتي هذه الزيارة في ضوء النقص العالمي في إمداد الأسمدة بعد الظروف الأخيرة التي يشهدها العالم، حيث تعمل الجهات الحكومية في البرازيل، وبالتعاون مع القطاع الخاص على تأمين احتياجات المستهلكين من الأسمدة.

وتعتبر البرازيل من أكبر الدول المستهلكة للأسمدة في العالم، كما تعتبر أكبر مستورد لسماد البوتاسيوم في العالم حيث تستهلك حوالي 17% من الانتاج العالمي لهذه المادة.

المصدر: موقع "الغد" الأردني