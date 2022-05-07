حماس تدين الاعتداء الإرهابي على الجيش المصري شرق قناة السويس

أدانت حركة حماس في بيان رسمي يوم السبت الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش المصري شرقي قناة السويس.

وقالت الحركة: "ندين في حركة المقاومة الإسلامية الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش المصري شرق قناة السويس والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من الجنود والضباط".

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كما أعلنت حماس تضامنها الكامل مع مصر، وبعثj بخالص التعازي والمواساة للشعب المصري، وإلى عائلات الشهداء وذويهم.

وفي وقت سابق اليوم أعلن الجيش المصري مقتل ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد خلال مواجهة مسلحة مع مجموعة إرهابية نفذت هجوما شرق قناة السويس.

وأفاد الجيش بأن القوات أحبطت هجوما إرهابيا على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس.

وأكدت القوات المسلحة استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره.

المصدر: RT