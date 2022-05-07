اليمن.. إصابة 6 جنود في أبين بكمين نصبه مسلحون يرجح أنهم من "القاعدة"

أصيب 6 جنود يمنيين اليوم السبت في كمين يعتقد أن عناصر من تنظيم "القاعدة" الإرهابي نصبوه في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وقال مصدر في السلطة المحلية في محافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "عبوة ناسفة تم تفجيرها أثناء مرور آلية لقوات العمالقة على الطريق العام في قرية الحبض بمديرية المحفد شمال شرقي أبين".

وأضاف أن "الكمين أسفر عن إصابة 6 جنود جراح أحدهم بليغة، وإلحاق أضرار بالآلية العسكرية".

وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطا لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، وتشن عناصره بين الحين والآخر هجمات على الجيش والأمن اليمني، تخلف غالبا ضحايا في صفوفهما، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات عسكرية على معاقل التنظيم لتطهير تلك المناطق من عناصر التنظيم.

المصدر: "سبوتنك"