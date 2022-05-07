السيسي: العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة القوات المسلحة المصرية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت أن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة القوات المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الارهاب.

وقال السيسي في تدوينة على "تويتر": "مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبو نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن".

وأضاف الرئيس المصري: "أؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب".

وتابع قائلا: "أتقدم لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الضحايا بخالص العزاء ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها".

هذا واتقدم لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع اسر الضحايا بخالص العزاء ومتمنياً الشفا العاجل للمصابين



داعيا الله عزوجل ان يحفظ مصر وشعبها.

٢/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) May 7, 2022

وفي وقت سابق اليوم أعلن الجيش المصري مقتل ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد خلال مواجهة مسلحة مع مجموعة إرهابية نفذت هجوما شرق قناة السويس.

وأفاد الجيش بأن القوات أحبطت هجوما إرهابيا على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس.

وأكدت القوات المسلحة استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره.

المصدر: RT