"أرسلناهم إلى جهنم".. القوات العراقية تدمّر سيارة لـ"داعش" (فيديو)

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق اليوم السبت تدمير سيارة تابعة لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة عن تواجد سيارة يستقلها عناصر عصابات داعش الإرهابية قرب أحد الأنفاق جنوبي الحضر في محافظة نينوى، باشر طيران الجيش بالتوجه نحوها".

وأضافت: "وأثناء عملية الاستطلاع حاول الإرهابيون الهرب بالسيارة، إلا أن الأبطال في طيران الجيش أرسلوهم إلى جهنم وبئس المصير بعد مطاردة السيارة وترجل الإرهابيين منها".





المصدر: RT