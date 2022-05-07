"أرسلناهم إلى جهنم".. القوات العراقية تدمّر سيارة لـ"داعش" (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/syvo
أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق اليوم السبت تدمير سيارة تابعة لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي البلاد.
وذكرت في بيان صحفي: "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة عن تواجد سيارة يستقلها عناصر عصابات داعش الإرهابية قرب أحد الأنفاق جنوبي الحضر في محافظة نينوى، باشر طيران الجيش بالتوجه نحوها".
وأضافت: "وأثناء عملية الاستطلاع حاول الإرهابيون الهرب بالسيارة، إلا أن الأبطال في طيران الجيش أرسلوهم إلى جهنم وبئس المصير بعد مطاردة السيارة وترجل الإرهابيين منها".
المصدر: RT