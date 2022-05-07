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"أرسلناهم إلى جهنم".. القوات العراقية تدمّر سيارة لـ"داعش" (فيديو)

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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق اليوم السبت تدمير سيارة تابعة لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة عن تواجد سيارة يستقلها عناصر عصابات داعش الإرهابية قرب أحد الأنفاق جنوبي الحضر في محافظة نينوى، باشر طيران الجيش بالتوجه نحوها".

وأضافت: "وأثناء عملية الاستطلاع حاول الإرهابيون الهرب بالسيارة، إلا أن الأبطال في طيران الجيش أرسلوهم إلى جهنم وبئس المصير بعد مطاردة السيارة وترجل الإرهابيين منها".


المصدر: RT

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