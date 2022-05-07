خلال القبض عليه.. متهم بقتل قائد في الجيش العراقي يفجر نفسه بقنبلة يدوية

أفاد مراسل RT في العراق اليوم السبت، بأن متهما بقتل قائد في الجيش العراقي فجر نفسه بقنبلة يدوية خلال القبض عليه جنوبي البلاد.



وذكر مراسلنا، أن القوات العراقية داهمت منزل علي الحلفي المعروف باسم (حكيم الملحاني) في محافظة ذي قار بتهمة قتل العميد في الجيش العراقي علي جميل وأقعنته بتسليم نفسه.

وأضاف، أن الملحاني فجر نفسه بقنبلتين يدويتين وهو في طريقه إلى مركز الشرطة، ليلقى حتفه ويصيب ضابطين بجروح.

وقبل أيام قتل العميد في الجيش العراقي علي جميل خلال محاولة فض نزاع عشائري في محافظة ذي قار.



المصدر: RT