الجيش اليمني يعلن إسقاط مسيرات أطلقها الحوثيون في محافظة صعدة

اسقطت قوات الجيش اليمني طائرات هجومية مسيرة أطلقها الحوثيون عقب اختراقها المناطق التي يسيطر عليها الجيش في الملاحيط بمديرية الظاهر في محافظة صعدة.

وقال قائد اللواء الثالث "عاصفة" اللواء محمد العجابي، إن "وحدة الرصد والاستطلاع في اللواء الثالث عاصفة رصدت تحليق طائرات هجومية مسيرة حوثية فوق مواقع الجيش الوطني في جبال (كلح الكرس) وجبال (المدافن)".

وأضاف: "أرسلت الوحدة بلاغا فوريا عن الاختراق، ومن ثم قامت وحدة الدفاع الجوي باستهدافها وإسقاطها".

وأكد أن "هذه الخروقات تمثل انتهاكا صارخا للهدنة الأممية المعلنة بين الطرفين".

المصدر: "سبأ"