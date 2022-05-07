مصر.. ضبط 2120 عنصرا شديد الخطورة خلال شهر

نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في ضبط 2120 عنصرا شديد الخطورة، و3961 سلاحا ناريا وتنفيذ نحو مليونين و344 ألف حكم قضائي خلال الشهر الماضي.

وأسفرت جهود الأمن العام عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط - بورسعيد - الدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 237 متهما، وبحوزتهم 133 قطعة سلاح وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و177 قطعة سلاح أبيض، كما تم ضبط 148 شخصا في قضية مواد مخدرة، و1457 قضية متنوعة، و6 تشكيلات عصابية، ضمت عدد 17 متهما ارتكبوا 6 حوادث، وضبط متهم ومراقب هاربين، وفحص 8689 عنصرا إجراميا، كما تم تنفيذ 17856 حكما قضائيا متنوعا.

كما أسفرت عن ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وتصفية عنصر إجرامي، وضبط 2120 عنصرا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – الإسكندرية – بنى سويف- القليوبية – الشرقية – السويس- المنيا – بورسعيد –المنوفية- دمياط – الأقصر- سوهاج – جنوب سيناء- البحر الأحمر- قنا – الإسماعيلية- الفيوم- مطروح – البحيرة – أسوان - كفر الشيخ – الوادى الجديد، بإجمالي مضبوطات (1221) قطعة سلاح نارية، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة.

وتم ضبط 3961 قطعة سلاح ناري، بحوزة 3257 متهما، بالإضافة ضبط 4995 قطعة سلاح أبيض، و3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية.

وكما أسفرت الجهود عن ضبط 41 تشكيلا عصابيا، ضمت 171 متهما، بالإضافة إلى ضبط 538 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، ان خلال الشهر الماضي تنفيذ 2 مليون و343 ألفا و902 أحكام قضائية متنوعة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية