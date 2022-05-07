السلطات الأردنية تفرج عن إعلامي عراقي بعد اعتقاله بسبب دعوى رفعها شقيق الكاظمي

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم السبت، بأن السلطات الأردنية اعتقلت إعلاميا عراقيا بسبب دعوى رفعها شقيق رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

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وذكر مراسلنا، أن السلطات الأردنية اعتقلت الإعلامي العراقي محمد سيد محسن في مطار الملكة علياء أثناء قدومه من لندن.

وأضاف، أن سبب الاعتقال يعود لدعوى رفعها عماد مشتت شقيق رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لبثه (محمد سيد محسن) مقابلة مع المدعي دون أخذ موافقته.

وأشار مراسلنا نقلا عن مقربين من سيد محسن، أن السلطات الأردنية أفرجت عنه بكفالة بعد ساعات من اعتقاله، ومن المقرر أن يعرض يوم غد الأحد على المدعي العام الأردني.



المصدر: RT