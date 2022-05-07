إعلام مصري: أهالي ضحايا حادث الشيخ زايد يتوصلون لاتفاق مصالحة مع أهلية كريم الهواري

أفاد موقع "مصر تايمز" نقلا عن مصادر بأن أهالي ضحايا حادث الشيخ زايد المتهم فيها كريم الهواري، توصلوا لاتفاق مع أهلية المتهم بالتصالح والتنازل عن الدعوى المدنية في شق القتل الخطأ.

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وأوضح موقع"مصر تايمز" أنه حتى ومع هذا الاتفاق، فإنه "من حق المحكمة أن تأخذ بهذا التصالح وتقضى بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو أنها تعاقب المتهم بما يترأى لها طبقا للمواد الإحالة".

هذا وتستكمل اليوم السبت محكمة جنايات الجيزة، نظر جلسة محاكمة كريم الهواري، المتهم بقتل 4 طلاب عن طريق الخطأ فى حادث تصادم، وحيازة مواد مخدرة وتعاطيها، وتجاوز السرعات المقررة، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادث تصادم الشيخ زايد"، إذ أنه من المقرر أن تستمع في جلسة اليوم لمرافعة الدفاع.

المصدر: "مصر تايمز"