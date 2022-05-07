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حرائق وسقوط أعمدة كهربائية وإشارات مرورية في منطقة سعودية بسبب الرياح (فيديوهات + صور)

أخبار العالم العربي

حرائق وسقوط أعمدة كهربائية وإشارات مرورية في منطقة سعودية بسبب الرياح (فيديوهات + صور)
Sputnik
أعلام سعودية
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كشف الإعلام السعودي عن الأضرار التي تسببت بها الرياح القوية في منطقة الأحساء، مؤكدا عدم وجود أي خسائر بشرية.

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وفي التفاصيل، نشرت قناة "الإخبارية" السعودية الحكومية مقاطع فيديو من آثار الرياح، مشيرة إلى أنه "لا يوجد أي خسائر بشرية بعد سقوط أعمدة كهربائية وإشارات المرورية بسبب الرياح التي شهدتها الأحساء، وأن الجهات المعنية وجدت في الموقع".

من جهتها، نشرت أمانة منطقة الأحساء على حسابها في "تويتر"، صورا من آثار الغبار والرمال وعمليات الاستجابة لها، معلقة عليها بالقول: "وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظاقة تباشر أعمالها في الكنس اليدوي لما خلقته موجة الغبار التي اجتاحت الأحساء".

المصدر: "الإخبارية"

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