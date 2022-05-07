حرائق وسقوط أعمدة كهربائية وإشارات مرورية في منطقة سعودية بسبب الرياح (فيديوهات + صور)

كشف الإعلام السعودي عن الأضرار التي تسببت بها الرياح القوية في منطقة الأحساء، مؤكدا عدم وجود أي خسائر بشرية.

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وفي التفاصيل، نشرت قناة "الإخبارية" السعودية الحكومية مقاطع فيديو من آثار الرياح، مشيرة إلى أنه "لا يوجد أي خسائر بشرية بعد سقوط أعمدة كهربائية وإشارات المرورية بسبب الرياح التي شهدتها الأحساء، وأن الجهات المعنية وجدت في الموقع".

فيديو | مراسلة #الإخبارية لطيفة العويض:



لا يوجد أي خسائر بشرية بعد سقوط أعمدة كهربائية وإشارات المرورية بسبب الرياح التي شهدتها #الأحساءpic.twitter.com/YnIc9KPMgB — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 7, 2022

فيديو | مراسل #الإخبارية محمد المزيدي من #الأحساء:



أهالي الحي المتضرر بسبب الرياح ينتظرون منذ أكثر من 5 ساعات دون اتخاذ أي إجراءات واضحة من شركة الكهرباء pic.twitter.com/8mfxLFGiet — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 7, 2022

من جهتها، نشرت أمانة منطقة الأحساء على حسابها في "تويتر"، صورا من آثار الغبار والرمال وعمليات الاستجابة لها، معلقة عليها بالقول: "وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظاقة تباشر أعمالها في الكنس اليدوي لما خلقته موجة الغبار التي اجتاحت الأحساء".

وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنطافة تباشر أعمالها في الكنس اليدوي لما خلقته موجة الغبار التي اجتاحت الأحساء.



#أمانة_الأحساء@saudimomrapic.twitter.com/rSdcRLn4I1 — أمانة الأحساء (@alhasamunicipal) May 7, 2022

وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنطافة تباشر أعمالها في الكنس اليدوي لما خلقته موجة الغبار التي اجتاحت الأحساء.



#أمانة_الأحساء@saudimomrapic.twitter.com/Ly2LYBWw3x — أمانة الأحساء (@alhasamunicipal) May 7, 2022

المصدر: "الإخبارية"