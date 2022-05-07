حرائق وسقوط أعمدة كهربائية وإشارات مرورية في منطقة سعودية بسبب الرياح (فيديوهات + صور)
كشف الإعلام السعودي عن الأضرار التي تسببت بها الرياح القوية في منطقة الأحساء، مؤكدا عدم وجود أي خسائر بشرية.
وفي التفاصيل، نشرت قناة "الإخبارية" السعودية الحكومية مقاطع فيديو من آثار الرياح، مشيرة إلى أنه "لا يوجد أي خسائر بشرية بعد سقوط أعمدة كهربائية وإشارات المرورية بسبب الرياح التي شهدتها الأحساء، وأن الجهات المعنية وجدت في الموقع".
فيديو | مراسلة #الإخبارية لطيفة العويض:— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 7, 2022
لا يوجد أي خسائر بشرية بعد سقوط أعمدة كهربائية وإشارات المرورية بسبب الرياح التي شهدتها #الأحساءpic.twitter.com/YnIc9KPMgB
فيديو | مراسل #الإخبارية محمد المزيدي من #الأحساء:— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 7, 2022
أهالي الحي المتضرر بسبب الرياح ينتظرون منذ أكثر من 5 ساعات دون اتخاذ أي إجراءات واضحة من شركة الكهرباء pic.twitter.com/8mfxLFGiet
من جهتها، نشرت أمانة منطقة الأحساء على حسابها في "تويتر"، صورا من آثار الغبار والرمال وعمليات الاستجابة لها، معلقة عليها بالقول: "وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظاقة تباشر أعمالها في الكنس اليدوي لما خلقته موجة الغبار التي اجتاحت الأحساء".
وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنطافة تباشر أعمالها في الكنس اليدوي لما خلقته موجة الغبار التي اجتاحت الأحساء.— أمانة الأحساء (@alhasamunicipal) May 7, 2022
#أمانة_الأحساء@saudimomrapic.twitter.com/rSdcRLn4I1
وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنطافة تباشر أعمالها في الكنس اليدوي لما خلقته موجة الغبار التي اجتاحت الأحساء.— أمانة الأحساء (@alhasamunicipal) May 7, 2022
#أمانة_الأحساء@saudimomrapic.twitter.com/Ly2LYBWw3x
المصدر: "الإخبارية"