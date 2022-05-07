وزير الأوقاف المصري: فتح مسجد ومقام السيد البدوي أمام المصلين والزائرين

قال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة إنه تم فتح مسجد ومقام السيد البدوي أمام المصلين والزائرين.

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وأضاف مختار جمعة عبر حسابة بموقع "تويتر": "فتح مسجد ومقام سيدي أحمد البدوي بطنطا أمام المصلين والزائرين اليوم السبت 7 مايو من العاشرة صباحا إلى ما بعد صلاة العشاء وباقي المقامات بمحافظة الغربية بدءا من الأحد بإذن الله تعالى. وتبدأ وزارة الأوقاف يوم الأحد القادم فتح المساجد والأضرحة لاستقبال المصليين والزائرين للأضرحة وذلك بعد الانتهاء من اعمال تطوير مسجد الامام الحسين وتقييم لجنة الأوبئة والجوائح الصحية".

وأجاب وزير الأوقاف عن سبب توقيت فتح المساجد في هذه التوقيت عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلا: "على الرغم من الفرحة العارمة بفتح بيوت الله عز وجل فإنك قد تجد من يتساءل عن سر توقيت هذه القرارات، نقول إن اتخاذ أي قرار إنما يبنى على تقدير متخذ أو متخذي القرار للمصلحة، فعندما وجه عبد الفتاح السيسي بتكثيف العمل بمسجد الإمام الحسين ليكون افتتاحه في أول يوم من أيام الشهر الفضيل وكان ذلك يتطلب غلق المسجد غلقا كاملا فترة إنهاء الأعمال بالمسجد حتى تتمكن فرق العمل المكثف من إنجاز المهام في الوقت المحدد. قيل: وهل هذا هو التوقيت المناسب لمثل هذا القرار وكيف يغلق مسجد الإمام الحسين في هذا الشهر الفضيل، دون أن يدرك من تحدث أن ذلك إنما كان لإعداد المسجد على أفضل صورة قبل بداية الشهر الفضيل وهو ما تم بفضل الله تعالى وأقيمت الصلاة فيه طوال الشهر الفضيل، و قد اعتدنا أن نعلن الإنجازات حين افتتاحها وليس عند تدشينها تحقيقا لأعلى درجات المصداقية والتحول من الوعود إلى الإنجازات".

وأوضح وزير الأوقاف: "فيما يتصل بفتح المساجد فتحا كليا في هذا التوقيت فإن اللجنة المختصة بإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية كانت ترى التريث حتى نهاية الشهر الفضيل ومرور أيام العيد بخير نظرا لما يصاحب هذه المواسم والأعياد الدينية عادة من مزيد اختلاط".

المصدر: RT