بعد مشاركته في "الاختيار 3".. خالد الصاوي يرد على حملة انحيازه لجماعة الإخوان

رد الفنان المصري خالد الصاوي على حملة اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان المثارة ضده بعد إعادة نشر منشور يعود لعام 2012، يفيد "بانحيازه للإخوان" إبان حكمهم للبلاد.

ونشر خالد الصاوي تدوينة على "فيسبوك": "ردا على الزوبعة اللي قايمة ضدي وبتنبش في اللي انكتب من 10 سنين، وبغض النظر عن محاولات الهاكنج على حساباتي.. لما تجيب كلام لي من سنين وأنا مخدوع فيك ومش بعاديك ولا بنكر حق الناس تختارك، فدي حركة ضدك أنت، ثم حصل أنك انكشفت بإرهابك وخيانتك، فطبيعي انقلب عليك، زي أغلب الناس".

وأضاف الفنان الذي جسد شخصية القيادي الإخواني خيرت الشاطر في مسلسل "الاختيار 3": "لما أكون بعارض نظام من 10 سنين دفاعا عن الناس، ثم تهجم أنت علينا بالسلاح فيقف النظام ده ليحمي الناس ويقدم ضحايا ثم الناس تختاره مرة واثنين وهو يثبت أن هناك دولة جديدة بتنمو وتتقدم رغم تآمرك أنت واللي وراك، فمش غريب تحولي من معارض لمناصر.. الغريب بجد أنك لسه عايش بيننا على سمومك وكأنك ما اعتبرتش".

وتابع قائلا: "خدعت فيك وفي آخرين عجزوا عن تقديم حل بل وكدنا ننهار، والشعب اختار قيادته ودولته الجديدة، وأنا بعد تفكير لقيت أنها أفضل حل الآن، وبقيت حابب أساهم معها بأي جهد لبلدي".

وكانت آخر أعمال خالد الصاوي مشاركته في بطولة مسلسل الاختيار 3، الذي عرض في رمضان 2022، وجسد شخصية القيادي الإخواني خيرت الشاطر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية