مصر.. تحذيرات من موجة حر غير مسبوقة قادمة من الهند

توقعت الأرصاد الجوية المصرية أن تضرب البلاد موجة حر غير مسبوقة قادمة من الهند، التي شهدت درجات حرارة وصلت إلى 60 مئوية.

وشرحت الهيئة سبب ارتفاع درجة الحرارة إلى هذا الحد، قائلة: "هذا نتيجة لبداية نشاط منخفض الهند الموسمي الذى يتشكل على الأراضي الهندية ويكون تأثيره الأكبر في شهر يونيو ويوليو ويسيطر على مساحة كبيرة من شبه الجزيرة العربية ويصل تأثيره إلى بلاد الشام وتركيا ومصر".

وحول تمدد هذا التأثير على مصر، قال الدكتور ماهر عزيز استشاري المناخ والخبير البيئي وعضو المجلس العالمي للطاقة، إن "درجات الحرارة العالية، هي جزء من الطقس السائد منذ قرون، ولكن الجديد في الأمر أن التغيرات المناخية جعلت الأحداث الطبيعية، حادة جدا في تأثيراتها".

وأضاف أنه "من قبل كانت تحدث مثل هذه الموجات الحرارية، ويتعامل معها الناس باعتيادية، ولكن أصبحت الآن أكثر حدة".

وتابع: "إذا كانت درجات الحرارة في الهند 60 ستصل لمصر من 45 لـ50، وهو أمر غير معتاد"، حيث أن "درجات الحرارة القصوى بمصر في هذا الوقت من كل عام هي 36".

المصدر: "صدى البلد"