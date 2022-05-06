الكويت.. ضبط يخت لأحد مشاهير السوشيال ميديا محمل بـ700 زجاجة خمر

ضبط عناصر الإدارة العامة للجمارك بالكويت يختا لأحد مشاهير السوشيال ميديا، على متنه 700 زجاجة من خمور متنوعة.

ووفق مصدر أمني كويتي، ضبط اليخت في النقطة التابعة للجمارك في جزيرة أم المرادم، حيث كان قادما من إحدى الدول العربية المجاورة للكويت، وبعد تفتيشه عثرت فرق الجمارك على 700 زجاجة خمر متنوعة.

وتم إحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر: صحيفة "الرأي"