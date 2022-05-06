وزير الخارجية الإماراتي يهنئ لابيد بعيد استقلال إسرائيل

أجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد هنأه فيه بعيد الاستقلال الرابع والسبعين لإسرائيل.

وأدان وزير الخارجية الإماراتي بشدة الهجوم الذي وقع في مدينة إلعاد وسط إسرائيل متقدما بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا ومعربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي بحث الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك الإماراتي الإسرائيلي على مختلف الأصعدة في ظل العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين.

وبحث الجانبان الأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن العلاقات الثنائية الإماراتية الإسرائيلية تمضي قدما نحو آفاق أرحب من النمو والتطور على مختلف المستويات.

وأكد وجود إرادة مشتركة من البلدين وقيادتهما لتعزيزها وتنمية التعاون المشترك بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

المصدر: وام