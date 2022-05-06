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الأردن: تهجير فلسطينيي يطا خرق صارخ للقانون الدولي

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الأردن: تهجير فلسطينيي يطا خرق صارخ للقانون الدولي
وزارة الخارجية الأردنية
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حذرت الخارجية الأردنية من إقدام السلطات الإسرائيلية على تهجير فلسطينيي يطا الخليل والمضي قدما في مخططات بناء 3988 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أن التوسع الاستيطاني يُعد خرقاً صارخاً وجسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

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وحسب بيان أصدرته الوزارة، شدد الناطق باسمها، على أن سياسة الاستيطان سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين هي سياسة لاشرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة وخطوة أحادية تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتقويضا لأسس السلام، وجهود حل الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حلّ الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية .

 

المصدر: RT

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