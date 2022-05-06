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ليبيا.. رئيس المجلس الأعلى للدولة يؤكد المشاركة بالجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري

أخبار العالم العربي

ليبيا.. رئيس المجلس الأعلى للدولة يؤكد المشاركة بالجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري
Globallookpress
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أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، أن رئيس المجلس الأعلى للدولة أكد لها التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة.

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وقالت ويليامز في تصريح عبر "تويتر": "التقيت الليلة الماضية في طرابلس بالسيد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، وأطلعته على نتائج زياراتي إلى مختلف العواصم الأوروبية الأسبوع الماضي لمناقشة الأحداث الجارية في ليبيا".

وأضافت: "أكد المشري مجددا خلال اللقاء التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة في 15 مايو لتحقيق الهدف الذي شكلت من أجله وهو الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة للسير بليبيا إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن".

وفي بيانه عن لقاء المشري ووليامز، قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إن اللقاء استعرض "الجهود المبذولة لكسر الجمود السياسي وإنجاح المسار الدستوري لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق".

ليبيا-ناصر حاتم
المصدر: RT

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