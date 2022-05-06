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منظمة محامي الجزائر تنسحب من كأس العالم للمحامين

أخبار العالم العربي

منظمة محامي الجزائر تنسحب من كأس العالم للمحامين
Globallookpress
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أعلن فريق منظمة محامي الجزائر، انسحابه رسميا، من منافسة كأس العالم للمحامين المقررة بالمغرب، بسبب مشاركة فريق إسرائيلي.

وأعلنت منظمة محامي الجزائر، في بيان، قرار الانسحاب "بعد التأكد بصفة رسمية من مشاركة فرق من الكيان الصهيوني في كأس العالم للمحامين التي ستقام في المغرب".

وأضافت: "هذا يشكل خطوة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يتنافى مع مبادئ الجزائر حكومة و شعبا الرافظة لأي شكل من أشكال التطبيع و تضامنا مع الشعب الفلسطيني و قضيته العادلة"، معلنة الامتناع عن الدخول إلى الأراضي المغربية.

المصدر: "النهار أونلاين" 

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