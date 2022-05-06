لقاء غير معلن بين رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وبن سلمان يثير تفاعلا

علق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن لقاء جمع ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في جدة.

وقال الكاتب والباحث السياسي السعودي مبارك العاني: "سعى رئيس CIA لإصلاح ما أفسده أعداء العلاقات السعودية الأمريكية وخلق مناخ جديد، فوليام بيرنز يعتقد أنه جاء للإعداد لزيارة الرئيس للرياض، التي ستسعى واشنطن لأن تسبق زيارة رئيس الصين هو الآخر للرياض".

سعى رئيس CIA لإصلاح ما افسده أعداء العلاقات السعودية الامريكية و خلق مناخ جديد ، فوليام #بيرنز رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية يعتقد انه جاء للإعداد لزيارة الرئيس ل #الرياض ، التي ستسعى #واشنطن لأن تسبق زيارة رئيس #الصين هو الآخر للرياض .https://t.co/cAffHGWyeI — مبارك آل عاتي (@mobarakalatty) May 5, 2022

أما الكاتب والمحلل السياسي المختص في الشأن الأمريكي فيصل إبراهيم الشمري، فأعاد نشر التقرير، وكتب: "قال مسؤولون أمريكيون وسعوديون إن مدير وكالة وليام بيرنز قام برحلة غير معلنة إلى السعودية الشهر الماضي للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في محاولة إدارة بايدن إصلاح العلاقات مع شريك أمني رئيسي في الشرق الأوسط"، مضيفا: "الواقعية السياسية تختلف عن شعارات الانتخابات والهرطقة الإعلامية".

قال مسؤولون أمريكيون وسعوديون إن مدير وكالة وليام بيرنز قام برحلة غير معلنة إلى السعودية الشهر الماضي للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، في محاولة إدارة بايدن إصلاح العلاقات مع شريك أمني رئيسي في الشرق الأوسط.

الواقعية السياسية تختلف عن شعارات الانتخابات والهرطقة الإعلامية. pic.twitter.com/uaMunFq36t — فيصل ابراهيم الشمري (@Mr_Alshammeri) May 4, 2022

وكانت "وول ستريت جورنال"، قالت إن "الزيارة تمت في منتصف أبريل في مدينة جدة الساحلية، حيث أمضت القيادة السعودية معظم شهر رمضان المبارك".

المصدر: RT