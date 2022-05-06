التحالف العربي يعلن مغادرة أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، مغادرة أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن.

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وأوضح المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، أن مغادرة الطائرة الأولى التي تنقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن تأتي ضمن المبادرة السعودية الإنسانية.

وأوضح أن 3 مراحل لنقل الأسرى جوا إلى صنعاء وعدن ستكتمل اليوم.

ومن المقرر أن تتم عملية نقل الأسرى الحوثيين البالغ عددهم 117 بواسطة طائرة خاصة للجنة الدولية للصليب الأحمر، بموجب مبادرة إنسانية للتحالف العربي، وتشمل 163 أسيرا.

ومن بين الأسرى الحوثيين نحو 9 أسرى من جنسيات صومالية وإثيوبية سيتم تسليمهم إلى دولهم، فضلا عن حالات إنسانية سوف يتم الإفراج عنها بإشراف الصليب الأحمر الدولي.

المصدر: "سبق"