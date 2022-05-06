كارثة في مدينة ملاهي بمصر

شهدت مدينة ملاهي في شبين القناطر في محافظة القليوبية المصرية، حادثا مأساويا، حيث أصيبت 3 فتيات وشاب إثر سقوط صندوق من لعبة الساقية خلال الاحتفال بعيد الفطر.

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وفي التفاصيل، أنه أثناء ركوب الفتيات الثلاث الساقية، سقط الصندوق على رأس الشاب ما أدى إلى إصابتهن وإصابة الشاب بإصابات بالغة، وتم نقل الجميع إلى المستشفيات لإسعافهم.

وطالب أهالي الضحايا، بتدخل المسؤولين للحصول على حق أبنائهم المصابين من جراء الحادث، كما طالبوا بوضع رقابة على تللك الملاهي التي تدار بدون تراخيص أو رقابة من المسؤولين.

وقال محمود عزت، والد إحدى الفتيات وتدعى "سندس" 16 عاما، إنها كانت تركب فى صندوق الساقية وإنها لاحظت أن العربة كانت تهتز قبل أن يتم تدويرها وترتفع لأعلى وطلبت من عامل الساقية أن يتوقف، إلا إنه لم يلتفت إليها.

وأضاف: "كانت صرخات الأطفال والأولاد تعلوا كلما تم زيادة سرعتها وفجأة انفصل الصندوق من الساقية بالبنات وسقط على الأرض ليسقط على الشاب الذي أصيب بإصابات بالغة".

المصدر: "صدى البلد"