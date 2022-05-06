لجنة العفو الرئاسي في مصر: نستهدف وضع قوائم شهرية وعملنا ليس مرتبطا بالأعياد والمواسم

قال النائب المصري عضو لجنة العفو الرئاسي طارق الخولي إن اللجنة عليها دور في العمل مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.

وصرح الخولي بأن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكدت أن الوطن يتسع للجميع، فضلا عن وجود ارتياح جميع القوى السياسية.

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وأضاف الخولي خلال لقاء على قناة "إكسترا نيوز" أن اللجنة استقبلت طلبات عديدة عبر كافة وسائل التواصل، فور إعلان الرئيس السيسي إعادة تفعيل اللجنة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ستضمن الدمج المجتمعي.

ورد عما يشاع عن استهداف عمل اللجنة قائلا: "أي عمل سياسي يجد من ينتقد ويجب علينا قبول الانتقاد"، مؤكدا أن اللجنة الحالية كلها إرادة حقيقة لخروج أكبر قدر من المحبوسين وأوضح أن عمل اللجنة ليس مرتبطا بالأعياد والمواسم.

من جانبه أكد طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، أن اللجنة تستهدف إطلاق قوائم عفو شهرية، مشيرا إلى أنه يرى أن المحبوسين على خلفية الكتابة في موضوعات سياسية هم سجناء رأي.

وفي وقت سابق، كان المحامي طارق العوضي قد قال إن جماعة الإخوان شنت حملة شرسة خلال الفترة الماضية على لجنة العفو، التي تمت إعادة تفعيلها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وضمت العوضي وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة.

ونشر العوضي تدوينة على "فيسبوك" قال فيها: "تابعت حملة الهجوم الشرسة التي تشنها جماعة الإخوان على لجنة العفو الرئاسي، التي أعيد تشكيلها منذ أسبوع والتشكيك في نوايانا، وأيضا إطلاق إشاعات ومعلومات كاذبة عن من سيتم العفو عنهم.. والآن أرد علي الجميع".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري