مصر.. وزير الأوقاف يعلن عودة المساجد لحالتها الطبيعية

قررت الأوقاف المصرية العودة لنظام فتح المساجد وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم.

وقالت إن ذلك اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق لـ8 مايو 2022 وفق التعليمات المنظمة التي ستعممها الوزارة في هذا الشأن.

ويأتي ذلك بناء على ما عرضه محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وموافقته على ما تم عرضه، وتوجيهه باتخاذ اللازم للتنفيذ.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري