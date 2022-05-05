المغرب.. نشطاء يحتجون أمام سجن "عكاشة" طلبا لإطلاق سراح شرطي

نظم نشطاء بمقاطعة عين السبع المغربية وقفة تضامنية مع الشرطي المعتقل على خلفية اتهامه بالتسبب بمصرع شاب وإصابة فتاتين كانوا على متن دراجة نارية.

وندد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي نضمت أمام السجن "عكاشة" المحلي بعين السبع، باعتقال شرطي المرور، واعتبروا أنه "من العيب توقيف المعني بالأمر الذي كان يقوم بدوره كشرطي مرور حاول تسجيل مخالفة، ليجد نفسه رهن الاعتقال بسجن عكاشة".

ورفع المشاركون خلال هذه الوقفة، التي نظمت بمبادرة من المنتدى الوطني للحريات وحقوق الإنسان بالمغرب، شعارات مطالبة بالإفراج عن الشرطي، بالنظر إلى كونه كان يقوم بدوره ووظيفته.

وكانت السلطات الأمنية بالدار البيضاء قررت فتح تحقيق في ملابسات الحادث المروري الذي نجم عنه وفاة شاب وإصابة فتاتين بجروح عقب مطاردتهم من طرف أحد الدراجين بشرطة المرور.

المصدر: "هسبريس"