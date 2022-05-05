السودان.. مقتل محتج دهسا على يد قوات الأمن في الخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن محتجا قتل خلال مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين مناهضين للانقلاب في الخرطوم.

وقالت اللجنة في تغريدة على "تويتر" إن المحتج الذي لم تحدد هويته، دهسته عربة تابعة لقوات الأمن.

وذكرت أن عملية الدهس تسبب بإصابة المحتج في الرأس والصدر والبطن.

وأشارت أن القتيل يرفع إجمالي عدد المحتجين الذين لقوا مصرعهم منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021، إلى 95 شخصا.

لجنة أطباء السودان المركزية

عـــــاجل#مليونية5مايو تشهد ارتقاء شهيد



ارتقت قبل قليل روح شهيد/ لم يتم التعرف على بياناته بعد.



بمواكب مدينة الخرطوم المتجهة إلى قصر الشعب إثر دهسه بعربة تتبع لقوات السلطة الانقلابية تسببت بإصابته في الرأس والصدر والبطن. pic.twitter.com/gosQKGfbxA — لجنة أطباء السودان المركزية-CCSD (@SD_DOCTORS) May 5, 2022

وفي وقت سابق الخميس شهدت عدة مدن سودانية بينها الخرطوم، مظاهرات تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد.

ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

🎥 تظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم استجابة لدعوات تنسيقيات لجان المقاومة الرافضة للإنقلاب العسكري وقوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين أمام مدخل شارع القصر الرئاسي pic.twitter.com/A4k1kXuS1w — Waleed Ahmed (@alkangr) May 5, 2022

المصدر: RT + وكالات