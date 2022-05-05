الحوثيون: تنصل التحالف من تنفيذ الهدنة الأممية تسبب في موت عدد من المرضى

اتهمت جماعة الحوثي اليمنية التحالف العربي بالتنصل من تنفيذ الهدنة الأممية، مشيرة إلى أن ذلك تسبب بموت عدد من المرضى كان مقررا سفرهم عبر أول رحلة من المطار.

وقال متحدث هيئة الطيران المدني بحكومة الحوثيين مازن غانم، إن "عدم التزام دول العدوان ببنود الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة بداية أبريل الماضي، ومنها فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية، تسبب في موت عدد من المرضى الذي كان مقرر سفرهم عبر أول رحلة تجارية من المطار إلى العاصمة الأردنية عمّان".

وذكر أن "منع التحالف، إعطاء تصريح للخطوط الجوية اليمنية بالهبوط في مطار صنعاء الدولي، أثر أيضا سلبا على نفسيات المرضى، المقرر تلقيهم العلاج بالخارج، خاصة بعد استكمال إجراءات سفرهم إلى عمّان".

وأضاف، "العديد من المغتربين الذين كانوا يرغبون زيارة ذويهم وقضاء إجازة العيد، أصيبوا بخيبة أمل نتيجة عدم تسيير الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي، الذي وصفت 12 منظمة دولية إغلاقه بأنه جريمة لا تغتفر في الجانب الإنساني".

واعتبر المتحدث، أنه "لا يوجد أي مبرر قانوني لإغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية"، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة، "الاضطلاع بالمسؤولية في اتخاذ قرار ملزم لفتح المطار".

المصدر: RT