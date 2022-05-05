السلطات الليبية تعلن ضبط مدير مركز تجاري بسبب "حفلة مختلطة"

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي في ليبيا أنها ضبطت مدير مركز تجاري بسبب إقامته "حفلة مختلطة بين الجنسين بما يمثل خدشا للحياء ومنافاة للدين الإسلامي والتقاليد".

وقالت الإدارة في بيان إنها ضبطت مدير المركز التجاري "مول أف بنغازي" الكائن في منطقة سيدي فرج بمدينة بنغازي، وذلك "لإخلاله بالنظام العام وخدش الحياء، بإقامة حفلة مختلطة بين الجنسين تنافي العادات والتقاليد الليبية، وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف".

واضافت أن إدارة المركز التجاري أقامت ذلك الحفل داخل المكان مخالفة بذلك "تعليمات إقامة التجمعات الكبرى والتي تنص على ضرورة أخذ الاذن المسبق من الإدارة بذلك".

ونبّهت الإدارة الأفراد والمؤسسات كافة "لضرورة التنسيق المسبق مع الإدارة العامة للبحث الجنائي عبر مخاطبتها بكتاب رسمي قبل الشروع في إقامة أي تجمع بشري بصرف النظر عن النشاط المراد منه".

وأوضحت الإدارة أن ذلك الإجراء الأمني يأتي "في المقام الأول كون مدينة بنغازي كسائر المدن الليبية التي خرجت لتوها من وضع أمني استثنائي يحتم على الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الإدارة العامة للبحث الجنائي اتباع إجراءات ضمن اختصاصها وصلاحياتها تحافظ من خلالها على حالة الاستقرار الأمني الذي تعيشه المدينة والذي دفع الرجال دماءهم للوصول إليه". حسب البيان.

المصدر: RT