"العمل الوطني" في ليبيا: الأوساط الليبية تدعم موقف روسيا في ظل الهجمة الغربية عليها

أكد رئيس مجموعة العمل الوطني الليبية خالد الترجمان أن التصريحات التي نشرتها صحيفة "تايمز" البريطانية عن لسان رئيس الوزراء فتحي باشاغا حول الأزمة الأوكرانية، تلقى معارضة داخل ليبيا.

وقال خالد الترجمان إن "الأوساط الليبية تدعم الموقف الروسي الذي تعتبره ميزانا للعدالة في ظل الهجمة الغربية عليها".

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وشدد الترجمان على أن "بريطانيا لها يد كبيرة في عدم استقرار ليبيا وإهدار ثرواتها النفطية".

وأشار الترجمان إلى أن "تصريحات باشاغا تستفز كل الليبيين في ظل تجاهل مشاكل ليبيا ومطالبهم وتركيزه على قضايا أخرى"، مبينا أن "المعارضة الكبيرة لتصريحاته هي التي دفعته لنفي ما نشرته صحيفة "التايمز".

وصرح بأن "الأزمة أكبر من فكر باشاغا السياسي وقدرته على التحليل أو اتخاذ مواقف رسمية في ظل عدم تسلمه السلطة رسميا في طرابلس".

كما لم يستبعد أن يكون قد تم تسريب المقال الصحفي لفتحي باشاغا من مستشاريه لوضعه في موقف حرج فيما يخص جر البلاد في مواجهة غير محسوبة لحساب طرف مقابل آخر في الأزمة الأوكرانية.

واختتم حديثه بتأكيد على أن التسريبات التي نشرت باسم فتحي باشاغا لن تؤثر في العلاقات الليبية الروسية، التي لطالما كانت قوية في ظل دعم موسكو لليبيا في الحرب ضد الإرهاب واستعادة الوطن.

ونشرت الصحيفة البريطانية "تايمز" يوم الثلاثاء مقالا باسم فتحي باشاغا، تضمن دعوة للعمل المشترك مع بريطانيا، ووصف الحكومة الليبية "بالشريك الحقيقي" للندن لإيقاف روسيا، كما تضمن المقال وعودا بمساعدة ليبية لإيقاف اعتماد أوروبا على النفط الروسي.

في المقابل، تمسكت صحيفة "تايمز" على لسان الناطق باسمها في تصريحات صحفية، بما تم نشره في المقال الموقع باسم باشاغا.

ويأتي ذلك بعد يومين من إطلاق رئيس الحكومة الليبية المكلف مبادرة للحوار الشامل تهدف إلى إنهاء الانقسامات وترسيخ مبدأ المشاركة، في وقت تشهد البلاد اضطرابات سياسية ألقت بظلالها على الاقتصاد.

المصدر: "سبوتنيك"