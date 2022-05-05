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ارتفاع أسعار أحد أكثر المنتجات رواجا في مصر

مال وأعمال

ارتفاع أسعار أحد أكثر المنتجات رواجا في مصر
Globallookpress
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قال رئيس شعبة الأدخنة باتحاد الصناعات في مصر إبراهيم الإمبابي إن أسعار عبوات المعسل ارتفعت بشكل كبير بعد زيادة أسعار الكرتون والبلاستيك، وصعوبة عمليات الاستيراد.

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وأضاف أن أسعار عبوات المعسل ارتفعت بين 2 جنيهات وحتى 20 جنيها، حسب نوع الشركة وحجم المنتج، موضحا أن سعر عبوات المعسل وزن 50 غراما ارتفع بنحو جنيهين، ليسجل نحو 4 جنيهات بدلا من جنيهين، كما ارتفع سعر عبوات المعسل وزن 900 غرام بنحو 20 جنيها، ليسجل 60 جنيها بدلا من 40، وذلك بعد ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وتعقيد عملية الاستيراد.

وطالب البنك المركزي بفتح الاستيراد لمستلزمات إنتاج جميع المصانع؛ حتى لا يضطر أصحابها للإغلاق، وإيقاف أكثر من 330 ألف عائل أسرة عن العمل.

وتابع: هناك 30 ألف عامل مباشر، وأكثر من 300 ألف عامل غير مباشر، مهددون بالتوقف عن العمل، في حال استمرار قرار المركزي وقف الاستيراد إلا عن طريق الاعتمادات المستندية.

وتسبب قرار البنك المركزي المصري بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، في تعقيد عمليات الاستيراد التي نتج عنها ارتفاع أسعار عدد كبير من المنتجات المستوردة.

المصدر: القاهرة 24

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