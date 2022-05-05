طهران تسوق إلى الإعدام إيرانيا تعاون مع إسرائيل وأصبح سويديا

تعتزم السلطات الإيرانية، تنفيذ حكم الإعدام بحق أحمد رضا جلالي، المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل ومنحته السويد جنسيتها بعد الاعتقال.

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وقالت مصادر مطلعة، إن تنفيذ حكم الإعدام بحق أحمد رضا جلالي، سيتم قبل نهاية الشهر الإيراني الحالي الذي ينتهي في 20 مايو.

وكان جلال، قد حصل على رخصة إقامة مؤقتة في السويد وارتبط مع الموساد الصهيوني هناك، وبعد اعتقاله في إيران قامت الحكومة السويدية بمنحه الإقامة الدائمة بناء على طلب إسرائيل، وبعد محاكمته وصدور حكم الإعدام بحقه منحته أيضا الجنسية السويدية لممارسة الضغط على إيران.

المصدر: "فارس"