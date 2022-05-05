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العراق.. الهيئة العليا للحج والعمرة تصدر قرارات جديدة خاصة بموسم الحج

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العراق.. الهيئة العليا للحج والعمرة تصدر قرارات جديدة خاصة بموسم الحج
Globallookpress
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أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، عن قرارات جديدة خاصة بموسم الحج المقبل لعام 1443 هجري.

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وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن عن رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام من داخل المملكة وخارجها

وقالت الهيئة، في بيان: "تبعا للتحديثات الجديدة من قبل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية فقد تم شمول مواليد 1-2-3 يوليو 1957 وتباعا بالحج هذا الموسم ويتم استلام جوازاتهم وإكمال بياناتهم".

وحددت الهيئة يوم الأربعاء المقبل 11 مايو، آخر موعد لاستلام جوازات المشمولين بالحج من الفائزين بقرعة 2020، وكذلك من المشمولين بتحديث بياناتهم من قرعة 2021 ومن لم يراجع خلال المدة المحددة يعتبر مؤجلا لعام 2023.

وأشارت الهيئة إلى أن "اللقاحات المعتمدة في الديار المقدسة تتطلب تثبيت أخذ المقبلين على الحج جرعتين من اللقاح (فايزر - استرازينيكا - سينوفارم - سبوتينك- وغيرها)، ما عدا لقاح "جانسن" جرعة واحدة فقط".

المصدر: الهيئة العليا للحج

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