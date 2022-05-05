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انتظرته 40 عاما لكن الموت خطفها قبل لقائه بأشهر.. وفاة والدة عميد الأسرى الفلسطينيين

أخبار العالم العربي

انتظرته 40 عاما لكن الموت خطفها قبل لقائه بأشهر.. وفاة والدة عميد الأسرى الفلسطينيين
RT
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توفيت اليوم الخميس، والدة الأسير الفلسطيني كريم يونس المعتقل منذ 40 سنة في السجون الإسرائيلية، وبقيت للإفراج عنه أشهر معدودة، بحسب مراسلتنا في القدس.

وتحتفظ والدة الأسير كريم يونس بمكانه على طاولة الإفطار كل عام، حيث ظهرت في فيديو سابق وهي تقول "مكانك محفوظ يما وإن شاء الله رمضان الجاي تكون معنا".

يذكر أن الأسير كريم يونس، الملقب بـ"عميد الأسرى"، اعتقل في 6/1/1983 وحكم عليه بالسجن المؤبد الذي حدد فيما بعد بـ 40 عاما.

المصدر: RT

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