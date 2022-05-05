"حماس" تحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد في الأقصى

حملت حركة "حماس"، اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التصعيد في المسجد الأقصى.

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ورأت الحركة، في بيان، أن "اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحماية جنود الاحتلال تصعيد خطير واستفزاز مباشر ينذر بانفجار شامل للأوضاع"، مشيرة إلى أن "حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد".

وأضافت إن "محاولات التقسيم الزماني والمكاني، وفرض سياسة الأمر الواقع الاحتلالية في المسجد الأقصى، ستفشل على أيدي المرابطين وأبناء شعبنا البطل الذين يدافعون عن قبلة المسلمين الأولى نيابة عن الأمة العربية والإسلامية".

وطالبت الأمة العربية والإسلامية بـ"تحمل مسؤولياتها في دعم صمود شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى زوال الاحتلال، الذي يشكل بقاؤه عارا على جبين المجتمع الدولي الذي يمارس ازدواجية المعايير في التعامل مع قضية شعبنا وحقوقه المشروعة، في التحرير وتقرير المصير".

المصدر: "صفا"