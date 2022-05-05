 
مباشر

الأردن يدين اقتحام المسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية

أخبار العالم العربي

الأردن يدين اقتحام المسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/syaq

دان الأردن، اليوم الخميس، "السماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف تحت حماية الشرطة الإسرائيلية".

إقرأ المزيد
المسجد الأقصى.. الاعتداء على مرابطة جزائرية واحتدام حدة المواجهات مع القوات الإسرائيلية
المسجد الأقصى.. الاعتداء على مرابطة جزائرية واحتدام حدة المواجهات مع القوات الإسرائيلية

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، في بيان، السماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، مؤكدة أن "الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه".

وطالبت السلطات الإسرائيلية، بـ"الكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته ووقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا