العراق.. تسجيل 5 آلاف حالة اختناق بسبب العواصف الترابية خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 5 الاف حالة اختناق بسبب العواصف الترابية التي شهدتها البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان صحفي، إن "جميع المستشفيات والمؤسسات الصحية وأقسام الطوارئ مستنفرة، وتم تسجيل الكثير من حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت محافظات البلاد".

وأضاف، أن "محافظة بغداد سجلت أكثر من 2000 حالة اختناق ووفاة واحدة".

وأشار إلى أن "هذه الاحصائية ليست نهائية، ومجموع حالات الاختناق التي حصلت في بغداد وباقي المحافظات هي أكثر من 5 آلاف حالة".

وتابع، أن "أكثر الحالات هي متوسطة إلى بسيطة وغادر أغلبهم بعد تلقي العلاج، وأن أكثر الحالات المصابة تعاني من أمراض مزمنة كالربو، إضافة إلى كبار السن الذين لديهم مشاكل صحية".



المصدر: RT