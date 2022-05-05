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لبنان: إحباط عملية تهريب كمية من الحشيش إلى دولة أوروبية

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لبنان: إحباط عملية تهريب كمية من الحشيش إلى دولة أوروبية
Globallookpress
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أعلنت السلطات الأمنية اللبنانية إحباط عملية تهريب كمية من حشيشة الكيف إلى دولة أوروبية وتوقيف أحد المتورطين من قبل مكتب مكافحة المخدرات المركزي.

وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات عن محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة مخبأة بطريقة احترافية ومموهة داخل لوحة خشبية مزخرفة، إلى إحدى الدول الأوروبية".

لبنان: إحباط عملية تهريب كمية من الحشيش إلى دولة أوروبية
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

وذكرت أنه "نتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت عناصر المكتب إلى تحديد مكان وجود الطرد وذلك في إحدى شركات البريد، حيث تم ضبطه، وبتفتيشه عثر في داخله على 5 كلغ من مادة حشيشة الكيف. وبعد التنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في زحلة، أُلقي القبض على أحد المتورطين في العملية، ويدعى: ث. ج. (مواليد عام 2000، سوري) وتبين أنه مرسل الطرد".

المصدر: المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

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