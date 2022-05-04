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نجيب ميقاتي: متمسكون بالعلاقات اللبنانية العربية بقوة والسعودية إلى جانب دول الخليج لا تترك لبنان

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نجيب ميقاتي: متمسكون بالعلاقات اللبنانية العربية بقوة والسعودية إلى جانب دول الخليج لا تترك لبنان
AP Dalati Nohra
رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي
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أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن حكومته "متمسكة بالعلاقات اللبنانية العربية بقوة، وأنه لا يمكن اعتبارها خيارا".

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وفي حديث له عبر "تلفزيون لبنان"، علق نجيب ميقاتي على العلاقات اللبنانية - العربية بالقول: ""نحن متمسكون بها بقوّة ولا يمكن اعتبارها خيارا".

وأكد ميقاتي أن "السعودية إلى جانب دول الخليج لا تترك لبنان"، مضيفا: "لقد كنا أول من أعلن مبدأ النأي بالنفس وتحييد لبنان بنفسه عن الصراعات".

وأشار رئيس مجلس الوزراء اللبناني إلى أن "الوقت أمام الحكومة قصير، ونواجه تحديات جمة في مختلف المجالات".

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" 

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